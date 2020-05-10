Игроки АПЛ будут получать результаты тестов на COVID-19 быстрее, чем служба здравоохранения

Клубы Премьер-Лиги будут получать результаты тестов своих игроков и персонала на коронавирус в течение 24 часов — быстрее, чем Национальная служба здравоохранения.

Как сообщает The Telegraph, с четверга футболистов Премьер-Лиги начинают регулярно тестировать на COVID-19. Эта процедура является неотъемлемой частью "Проекта Перезапуск" по возобновлению сезона в условиях пандемии коронавируса.

Клубы Премьер-Лиги смогут оперативно получать результаты тестов, что позволит им предотвратить вспышку инфекции внутри команды, изолируя заболевших игроков еще до начала тренировочного занятия.

Впрочем, теперь клубы Премьер-Лиги рискуют навлечь на себя гнев общества — медики, которые сражаются с коронавирусом на передовой и спасают человеческие жизни, все еще испытывают дефицит экспресс-тестов, а ожидание результатов по стандартным составляет 48-72 часа.