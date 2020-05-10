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МЮ подпишет защитника Суонси по рекомендации Гиггза
В прошлый раз по аналогичному маршруту отправился Даниэл Джеймс
"Манчестер Юнайтед" планирует приобрести центрального защитника "Суонси" Джо Родона, сообщает Daily Mirror.
Трансфер будет осуществлён по личной рекомендации легенды клуба Райана Гиггза. Прошлым летом Гиггз убедил своего близкого друга и коллегу Оле Гуннара Сульшера приобрести вингера Даниэля Джеймса у "Суонси", о чём теперь вряд ли кто-то жалеет на "Олд Траффорд".
Потенциальный трансфер Родона оценивается в 20 миллионов фунтов — или даже меньше, учитывая экономический кризис. В случае подписания валлийца "Юнайтед" расстанется с Филом Джонсом, Крисом Смоллингом или Маркосом Рохо.
За Родоном также следит и "Манчестер Сити", однако влияние Гиггза делает "Юнайтед" явным фаворитом в борьбе за перспективного валлийца.