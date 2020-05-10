Лено: Алиссон – лучший кипер АПЛ

Вратарь "Арсенала" Бернд Лено объяснил, почему считает Алиссона из "Ливерпуля" лучшим голкипером в АПЛ.

"Алиссон хорош во всем, и его статистика тоже очень хороша. Он сыграл ряд больших матчей за "Ливерпуль", и для меня очевидно, что в данный момент он лучший голкипер в Премьер-Лиге.

В этом сезоне Премьер-Лиги "Ливерпуль" пропустил голов меньше, чем кто-либо другой, и это в основном благодаря Алиссону", — цитирует Лено Soccer AM.