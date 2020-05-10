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Лено: Алиссон – лучший кипер АПЛ

Англия
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Немец отметился игру коллеги из "Ливерпуля"

Лено: Алиссон – лучший кипер АПЛ
Новина українською

Вратарь "Арсенала" Бернд Лено объяснил, почему считает Алиссона из "Ливерпуля" лучшим голкипером в АПЛ.

"Алиссон хорош во всем, и его статистика тоже очень хороша. Он сыграл ряд больших матчей за "Ливерпуль", и для меня очевидно, что в данный момент он лучший голкипер в Премьер-Лиге.

В этом сезоне Премьер-Лиги "Ливерпуль" пропустил голов меньше, чем кто-либо другой, и это в основном благодаря Алиссону", — цитирует Лено Soccer AM.

В нынешнем сезоне Алиссон провёл 20 матчей в АПЛ, пропустив 11 голов и 12 раз отстояв на ноль.

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В статье: Бернд Лено Ливерпуль Алиссон Бекер
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