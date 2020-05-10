Эррера: МЮ сможет тягаться с Сити и Ливерпулем, если сохранит Погба

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера заявил, что Поль Погба из "Манчестер Юнайтед" может стать лучшим в мире на своей позиции.

"Я давно с ним не разговаривал, и я не знаю, чего он хочет. Действительно, каждый день в газетах мы можем прочитать, что он хочет уйти или что "Манчестер Юнайтед" собирается продать его, но я правда не знаю, что у него на уме.

Он может стать лучшим полузащитником в мире. В плане способностей у него есть все. Я никогда не видел столь же способного полузащитника. Он может совершать много отборов, он может играть головой, он может забивать голы, он может обороняться, он может атаковать, он такой сильный и высокий.

Это правда, что с момента перехода в клуб у него случаются взлеты и падения, но когда он хорош, он действительно хорош, удивителен. Играть с ним — одно удовольствие. Думаю, все фанаты "Манчестер Юнайтед" хотят видеть лучшую игру Погба. Это возможно, особенно после появления Бруну Фернандеша.

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" выступают замечательно. Но с Полем, Бруну, Маркусом Рэшфордом "Юнайтед" может с ними потягаться", — сообщил Эррера ESPN.