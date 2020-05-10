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Лено: Алиссон - лучший голкипер АПЛ, он крут во всем
Немец поделился мыслями насчет игры бразильского вратаря
Вратарь лондонского "Арсенала" Бернд Лено назвал лучшего голкипера АПЛ на данный момент.
"Для меня очевидно, что это Алиссон. Он хорош во всем и показывает отличную статистику.
Он провел немало важных матчей за "Ливерпуль", и для меня очевидно, что он лучший вратарь в настоящий момент", – поделился Бернд Лено.
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Источник:Soccer AM
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