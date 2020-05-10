Лено: Алиссон - лучший голкипер АПЛ, он крут во всем

Вратарь лондонского "Арсенала" Бернд Лено назвал лучшего голкипера АПЛ на данный момент.

"Для меня очевидно, что это Алиссон. Он хорош во всем и показывает отличную статистику.

Он провел немало важных матчей за "Ливерпуль", и для меня очевидно, что он лучший вратарь в настоящий момент", – поделился Бернд Лено.