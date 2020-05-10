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Харри Реднапп: Пару лет назад я думал, что Тоттенхэм выиграет АПЛ, но сейчас они не так хороши

Англия
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Английский специалист прокомментировал нынешнюю форму "Тоттенхэма"

Харри Реднапп: Пару лет назад я думал, что Тоттенхэм выиграет АПЛ, но сейчас они не так хороши
Новина українською

Экс-наставник "Тоттенхэма" Харри Реднапп прокомментировал выступления "шпор" в текущем сезоне.

"Пару лет назад я смотрел на команду и думал, что через год или два она выиграет АПЛ. Справа носился Кайл Уокер, слева играл Дэнни Роуз, также у них играли Кристиан Эриксен, Муса Дембеле – они здорово выглядели.

Смотрю на них сейчас и вижу, что они и близко не так хороши, честно говоря. У них по-прежнему есть Харри Кейн, и состав все еще хороший, но они уже не так близки к титулу.

Они не так хороши, как были три или четыре года назад, когда они должны были завоевать какой-нибудь трофей с Маурисио Почеттино", – рассказал Харри Реднапп.

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В статье: Харри Реднапп Тоттенхэм (Лондон) АПЛ
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Источник:
Talksport
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