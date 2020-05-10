Райан Гиггз: Фергюсон не применял свой "фен" только на 3-4 игроков. Они выигрывали матчи

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз, а ныне главный тренер сборной Уэльса рассказал о том, какие футболисты "красных дьяволов" никогда не попадали под легендарный "фен" сэра Алекса Фергюсона.

"Были 3-4 игрока, из-за которых он никогда не заводился. Кантона, Брайан Робсон, Рой Кин и Криштиану Роналду. Они все по-своему выигрывали матчи. Они делали свою работу на поле, так что он никогда не чувствовал необходимости в этом.

У Эрика были матчи, когда он ничего не делал. Не забивал, не бегал, как Тевес или Руни, вообще никак не влиял на ход игры.

Но Фергюсон знал, что рано или поздно что-то хорошее случится. Мы сидели в раздевалке и думали, что сейчас он устроит Эрику взбучку, потому что тот ничего не делал.

Но на следующей неделе Кантона забивал победный мяч или творил магию. Так что Фергюсон хорошо относился к большим игрокам до тех пор, пока они демонстрировали уровень на поле", – рассказал Райан Гиггз.