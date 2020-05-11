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"Нужно все делать на 100%: играть, тренироваться, тусить". Робертсон – про спич пьяного Клоппа

Англия
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Правило Юргена

"Нужно все делать на 100%: играть, тренироваться, тусить". Робертсон – про спич пьяного Клоппа
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Левый защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон рассказал в рамках подкаста Питера Крауча, как менеджер команды Юрген Клопп ведет себя после пары кружек пива.

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"Если Клопп приходит на вечеринку, то отдыхает там как Юрген, которого умножили на три! Когда он выпивает, то он еще больше Клопп! Поверьте, немец действительно такой, каким кажется вам со стороны. Он обычно говорит в таких случаях: "Нужно все делать на 100%: играть на 100%, тренироваться на 100%, тусить на 100%".

"Празднование победы в ЛЧ-2018/19? Я помню, что в 6 утра включился свет, я беседовал с Кенни Далглишем. Жена пыталась увести его, ведь им нужно было успеть на самолет, но он хотел продолжить беседу. Когда 800 тысяч человек выходят на улицы, кричат твое имя, поют песни, то это значит, что мы чего-то достигли?"

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В статье: Юрген Клопп Лига чемпионов Ливерпуль Эндрю Робертсон
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Источник:
BBC

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