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Экс-игрок Челси: Во время спарринга Моуриньо угрожал Матичу, что избавится от него

Англия
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Про историю взаимоотношений Жозе и Неманьи

Экс-игрок Челси: Во время спарринга Моуриньо угрожал Матичу, что избавится от него
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Бывший полузащитник лондонского "Челси" Джордан Хаутон, который сейчас защищает цвета клуба английской первой лиги "Милтон-Кинс Донс", рассказал о разговоре Жозе Моуриньо и Неманьи Матича в перерыве товарищеской встречи. Цитирует 24-летнего Хаутона Goal.com.

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"Помню, мы играли с "Уиком Уондерерс" и "Уимблдоном" на сборах, я отправился в тур с первой командой. Это было, когда Моуриньо стоял у руля "Челси". Помню, что во время матча с "Уимблдоном", португалец жестко раскритиковал Матича. Он угрожал избавиться от него! Для меня это поведение Жозе стало откровением".

Матич во второй раз покинул "Челси" в 2017 году. Серб присоединился к "Манчестер Юнайтед", который на тот момент возглавлял… Моуриньо. Португальский специалист в настоящее время тренирует лондонский "Тоттенхэм".

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В статье: Жозе Моуриньо Неманья Матич Челси (Лондон) Милтон Кинс Донс (Англия) Джордан Хаутон
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Источник:
Goal.com

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