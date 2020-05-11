Ван Дейк рассказал, почему выбрал Ливерпуль, а не Манчестер Сити

Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк рассказал о трансфере в стан мерсисайдцев из "Саутгемптона" в январе 2018 года. Тогда голландец имел на руках несколько вариантов продолжения карьеры – в том числе предложения от "Манчестер Сити" и "Челси". Цитирует Ван Дейка Goal.com.

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"Прежде чем сделать выбор в пользу "Ливерпуля", я изучил все, что касается клуба – стиль игры, одноклубников, перспективы работы с тренером. Город, болельщики – все это важно при переходе в новую команду".