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Ван Дейк рассказал, почему выбрал Ливерпуль, а не Манчестер Сити
Мог выиграть АПЛ, но не поднять кубок ЛЧ?
Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк рассказал о трансфере в стан мерсисайдцев из "Саутгемптона" в январе 2018 года. Тогда голландец имел на руках несколько вариантов продолжения карьеры – в том числе предложения от "Манчестер Сити" и "Челси". Цитирует Ван Дейка Goal.com.
"Прежде чем сделать выбор в пользу "Ливерпуля", я изучил все, что касается клуба – стиль игры, одноклубников, перспективы работы с тренером. Город, болельщики – все это важно при переходе в новую команду".
"Думаю, решение перейти в "Ливерпуль" было правильным – выход в финал Лиги чемпионов спустя несколько месяцев стал огромным бонусом и сильно помог мне в развитии".