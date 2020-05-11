Фернандиньо ответил на вопрос о чемпионстве Ливерпуля и шансах Манчестер Сити в ЛЧ

Опорный полузащитник и центральный защитник "Манчестер Сити" Фернандиньо, который в 2005-2013 годах выступал в "Шахтере", признался, что из-за карантина впервые за 15 лет отпраздновал 4 мая свой День рождения с родными. Ему исполнилось 35 лет.

Сейчас, по словам бразильца, о восстановлении игр в АПЛ ничего не известно.

Мы все в Манчестере. Ждем хотя бы какой-то информации. Больше ничего не знаю. Тренировок "Манчестер Сити" не начинал. Попросили, чтобы мы были в Англии, может будет тестирование этой неделе. А после этого возобновятся тренировки - пожалуй, еще через неделю.

Игрока спросили, что пошло не так в "Манчестер Сити" в АПЛ, когда команда дала "Ливерпулю" оторваться от себя. И сейчас разрыв между лидерами чемпионата составляет 25 очков ("Ливерпуль" - 82, "Манчестер Сити" - 57).

Читайте также Ливерпуль планирует переманить главного молодого таланта Арсенала

Карантин дал нам много времени на размышления. Но если говорить о АПЛ, то начали мы очень хорошо, а потом было падение. Через определенные проблемы. "Ливерпуль" же перетащил одеяло на себя, выиграли огромное количество матчей и их трудно было догнать. Сейчас надо закончить чемпионат самым достойным образом. Достоин ли "Ливерпуль" чемпионства? Заслуживать - одно, но реалии - другое. Возможно и заслуживает, потому что такое отставание догнать будет труднее всего.

"Ферни" напомнили противостояния с донецким "Шахтером" в Лиге чемпионов этого сезона. В ответ он заметил, что против "горняков" не было сложно играть, потому что лично он в каждой игре выкладыватется.

Ответил Фернандиньо и на вопрос о шансах "Манчестер Сити" на победу в ЛЧ.