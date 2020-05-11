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Владельцы Манчестер Сити купили бельгийский футбольный клуб

Англия
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Это уже девятый приобретенный клуб компанией City Football Group

Владельцы Манчестер Сити купили бельгийский футбольный клуб
Новина українською

Холдинговая компания City Football Group на своём сайте сообщила, что приобрела бельгийский футбольный клуб "Ломмел".

"Ломмел" стал девятым клубом City Football Group. В собственности компании находятся также "Манчестер Сити" (Англия), "Нью-Йорк Сити" (США), "Мельбурн Сити" (Австралия), "Иокогама Ф. Маринос" (Япония), "Торке" (Уругвай), "Жирона" (Испания), "Сычуань Цзюню" (Китай) и "Мумбаи Сити" (Индия).

"Ломмел" выступает во втором дивизионе Бельгии. По итогам сезона-2019/2020, который из-за пандемии коронавируса был досрочно завершён в апреле, команда заняла шестое место.

City Football Group принадлежит компании Abu Dhabi United Group, владельцем которой является член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби Мансур ибн Зайд Аль Нахайян.

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В статье: Манчестер Сити City Football Group
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