Пулишич: В первые дни в Челси со мной никто не говорил

Полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич рассказал, как проходили его первые дни в английском клубе.

"Я первый раз зашёл в автобус "Челси", чтобы отправиться на тренировку, со мной поздоровались всего 2 человека. Я не понимал, что вообще происходит. В первые несколько дней я очень нервничал, так всегда, если вы приходите в новую команду. В "Челси" отличные ребята, дружелюбные за пределами поля, но вы должны заслужить уважение партнёров своей игрой. На третий день я здорово сыграл на тренировке, ребята начали подходить ко мне и общаться", - цитирует Пулишича Goal.

В текущем сезоне Пулишич сыграл за "Челси" 16 матчей в английской Премьер-лиге и забил 5 голов.