Фрэнк Лэмпард связывался с Мертенсом, чтобы уговорить его перейти в Челси

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс близок к переходу в "Челси", сообщает Daily Express.

Как пишет источник, главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард связался с 33-летним бельгийцем, чтобы уговорить игрока перейти в "Челси".

Также Лэмпард подписался на Мертенса в Instagram.

Контракт Мертенса с "Наполи" подходит к концу, и летом он получит статус свободного агента. В текущем сезоне нападающий провел 29 матчей за "Наполи", забив 12 голов и отметившись 6 голевыми передачами.