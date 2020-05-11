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Фрэнк Лэмпард связывался с Мертенсом, чтобы уговорить его перейти в Челси
Фрэнк подписался и на инстаграм игрока
Форвард "Наполи" Дрис Мертенс близок к переходу в "Челси", сообщает Daily Express.
Как пишет источник, главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард связался с 33-летним бельгийцем, чтобы уговорить игрока перейти в "Челси".
Также Лэмпард подписался на Мертенса в Instagram.
Контракт Мертенса с "Наполи" подходит к концу, и летом он получит статус свободного агента. В текущем сезоне нападающий провел 29 матчей за "Наполи", забив 12 голов и отметившись 6 голевыми передачами.
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