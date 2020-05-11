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Некоторые клубы АПЛ выступают за отмену вылета в Чемпионшип

Англия
(1 голосов)

Клубы при этом могут потерять больше денег, чем при вылете в Чемпионшип

Некоторые клубы АПЛ выступают за отмену вылета в Чемпионшип
Новина українською

Все 20 клубов английской Премьер-лиги хотят доиграть сезон-2019/2020, но большинство команд из нижней половины турнирной таблицы, выступают за отмену вылета в Чемпионшип, сообщает Sky Sports.

Представители этих команд считают, что будет несправедливо, если кто-либо отправится во второй дивизион по итогам этой кампании, поскольку 92 оставшихся матча, скорее всего, придётся проводить без болельщиков на нейтральных стадионах.

Руководство АПЛ на сегодняшнем собрании предупредит клубы, что в случае досрочного завершения сезона, они могут потерять больше денег, чем при вылете в Чемпионшип.

На этот момент у "Брайтон энд Хоув Альбион", "Вест Хэм Юнайтед", "Борнмута", "Астон Виллы" и "Норвич Сити" есть претензии к проведению матчей на нейтральных аренах.

Чтобы возобновить сезон, нужны голоса 14 клубов.

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В статье: АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Борнмут Норвич Сити Вест Хэм (Лондон) Астон Вилла
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