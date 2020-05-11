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Ньюкасл готов вернуть Бэйла в АПЛ - Реал не намерен удерживать валлийца

Англия
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Вот только нужно ли это самому Гарету?

Ньюкасл готов вернуть Бэйла в АПЛ - Реал не намерен удерживать валлийца
UA-Футбол
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В ближайшее время "Ньюкасл" должен получить нового владельца. Их трансферный бюджет может составить порядка 300 миллионов евро.

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Богатые владельцы намерены вернуть в английский чемпионат Гарет Бэйла. По данным Мarca, валлиец - приоритетная цель.

Из-за высокой зарплаты форварда, "Реал" готов отпустить его за минимальную сумму. Есть вероятность, что трансфер обойдется "сорокам" в 20 миллионов евро.

Ранее Бэйл неоднократно заявлял, что отработает свой контракт с "Реалом" до самого конца.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) "Ньюкасл"
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