Англия
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Ньюкасл готов вернуть Бэйла в АПЛ - Реал не намерен удерживать валлийца
Вот только нужно ли это самому Гарету?
В ближайшее время "Ньюкасл" должен получить нового владельца. Их трансферный бюджет может составить порядка 300 миллионов евро.
Богатые владельцы намерены вернуть в английский чемпионат Гарет Бэйла. По данным Мarca, валлиец - приоритетная цель.
Из-за высокой зарплаты форварда, "Реал" готов отпустить его за минимальную сумму. Есть вероятность, что трансфер обойдется "сорокам" в 20 миллионов евро.
Ранее Бэйл неоднократно заявлял, что отработает свой контракт с "Реалом" до самого конца.
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