Ньюкасл готов вернуть Бэйла в АПЛ - Реал не намерен удерживать валлийца

В ближайшее время "Ньюкасл" должен получить нового владельца. Их трансферный бюджет может составить порядка 300 миллионов евро.

Богатые владельцы намерены вернуть в английский чемпионат Гарет Бэйла. По данным Мarca, валлиец - приоритетная цель.

Из-за высокой зарплаты форварда, "Реал" готов отпустить его за минимальную сумму. Есть вероятность, что трансфер обойдется "сорокам" в 20 миллионов евро.

Ранее Бэйл неоднократно заявлял, что отработает свой контракт с "Реалом" до самого конца.