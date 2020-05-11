Первый завоеванный еврокубок Фергюсона. 37 лет назад Абердин обыграл Реал в финале КОК

Легендарный сэр Алекс Фергюсон добыл за тренерскую карьеру 49 трофеев. Десять из них он завоевал, когда руководил "Абердином".

11-го мая 1983-го года шотландцам покорился Кубок обладателей Кубков. В финале, со счетом 2:1, они добыли победу над мадридским "Реалом". Более того, на пути к главному матчу они побеждали "Баварию", "Лех" и "Сьон". Это был первый еврокубок для Фергюсона.

После этого он дважды выигрывал Лигу Чемпионов и дважды - Суперкубок УЕФА.