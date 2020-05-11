Экс-тренер Ливерпуля: Платини предлагал мне подписать Кантона

Экс-наставник "Ливерпуля" Грэм Сунесс вспомнил, как однажды упустил возможность подписать Эрика Кантона, который после этого стал легендой "МЮ".

"Тогда мы играли против "Осера" в еврокубках. Мы прошли их с общим счетом 3:2. После игры у меня был разговор с Платини, который тогда тренировал французов.

Он сказал, что у него в команде был игрок, который идеально подошел бы "Ливерпулю". Он говорил о Кантоне. Однако я ответил, что в тот момент мне не нужна была противоречивая фигура. После этого он почти сразу перешел в "Шеффилд", - цитирует Сунесса Sky Sports.

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Напомним, что Кантона стал легендой вечного конкурента "Ливерпуля" - "Манчстер Юнайтеда". Он выиграл девять трофеев и провел за команду 143 матча.