  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Экс-тренер Ливерпуля: Платини предлагал мне подписать Кантона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-тренер Ливерпуля: Платини предлагал мне подписать Кантона

Англия
(1 голосов)

Но судьба решила иначе

Экс-тренер Ливерпуля: Платини предлагал мне подписать Кантона
UA-Футбол
Новина українською

Экс-наставник "Ливерпуля" Грэм Сунесс вспомнил, как однажды упустил возможность подписать Эрика Кантона, который после этого стал легендой "МЮ".

"Тогда мы играли против "Осера" в еврокубках. Мы прошли их с общим счетом 3:2. После игры у меня был разговор с Платини, который тогда тренировал французов.

Он сказал, что у него в команде был игрок, который идеально подошел бы "Ливерпулю". Он говорил о Кантоне. Однако я ответил, что в тот момент мне не нужна была противоречивая фигура. После этого он почти сразу перешел в "Шеффилд", - цитирует Сунесса Sky Sports.

Читайте такжеЭрик Кантона шокировал футбольный мир своей речью на церемонии УЕФА

Напомним, что Кантона стал легендой вечного конкурента "Ливерпуля" - "Манчстер Юнайтеда". Он выиграл девять трофеев и провел за команду 143 матча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мишель Платини Осер (Осер) Эрик Кантона Ливерпуль Грэм Сунесс Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...