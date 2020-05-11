  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль может пожертвовать полузащитником ради подписания игрока Атлетико
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль может пожертвовать полузащитником ради подписания игрока Атлетико

Англия
(1 голосов)

Намечается интересный обмен

Ливерпуль может пожертвовать полузащитником ради подписания игрока Атлетико
UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Атлетико" пытается удержать Томаса Партея от ухода из команды. Но отбив интерес "Арсенала", они встретились с другой угрозой.

Читайте такжеАрсеналу нужен полузащитник Атлетико - англичане готовы выплатить клаусулу игрока

По данным английских СМИ, сейчас в нем заинтересован "Ливерпуль". "Красные" даже готовы отдать "матрасникам" Алекса Окслейда-Чемберлена, чтобы подписать Партея.

Остается неизвестным, готов ли к такому шагу "Атлетико". Ранее они готовили новый контракт для Томаса, который может подписан в ближайшее время.

Отметим, что сейчас Алекс оценивается в 28 миллионов, Партей - в 40.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Алекс Окслейд-Чемберлен Ливерпуль Томас Партей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...