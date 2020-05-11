Англия
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Ливерпуль может пожертвовать полузащитником ради подписания игрока Атлетико
Намечается интересный обмен
Мадридский "Атлетико" пытается удержать Томаса Партея от ухода из команды. Но отбив интерес "Арсенала", они встретились с другой угрозой.
По данным английских СМИ, сейчас в нем заинтересован "Ливерпуль". "Красные" даже готовы отдать "матрасникам" Алекса Окслейда-Чемберлена, чтобы подписать Партея.
Остается неизвестным, готов ли к такому шагу "Атлетико". Ранее они готовили новый контракт для Томаса, который может подписан в ближайшее время.
Отметим, что сейчас Алекс оценивается в 28 миллионов, Партей - в 40.
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