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ВВС: Тоттенхэм не рассматривает продажу Ндомбеле
Несмотря на серьезный интерес других команд
Первый год Танги Ндомбеле в "Тоттенхэме" нельзя назвать удачным. Он несколько раз получал травмы, а также вступал в конфликт с Жозе Моуриньо.
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Однако, как сообщает ВВС, француз точно не будет продан ближайшим летом. Руководство "шпор" не уверено, что сумеет приобрести футболисту равноценную замену.
Интерес к игроку приписывали "Барселоне". Но помимо Танги, каталонская сторона рассматривает и несколько других игроков центра поля.
В текущем сезоне Ндомбеле провел 27 матчей и совершил шесть результативных действий.
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