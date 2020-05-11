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ВВС: Тоттенхэм не рассматривает продажу Ндомбеле

Англия
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Несмотря на серьезный интерес других команд

ВВС: Тоттенхэм не рассматривает продажу Ндомбеле
UA-Футбол
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Первый год Танги Ндомбеле в "Тоттенхэме" нельзя назвать удачным. Он несколько раз получал травмы, а также вступал в конфликт с Жозе Моуриньо.

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Однако, как сообщает ВВС, француз точно не будет продан ближайшим летом. Руководство "шпор" не уверено, что сумеет приобрести футболисту равноценную замену.

Интерес к игроку приписывали "Барселоне". Но помимо Танги, каталонская сторона рассматривает и несколько других игроков центра поля.

В текущем сезоне Ндомбеле провел 27 матчей и совершил шесть результативных действий.

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В статье: Барселона Тоттенхэм (Лондон) Танги Ндомбеле
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