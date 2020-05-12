Пользуясь паузой: вингер Челси полностью восстановился после непростой травмы

Полузащитник лондонского "Челси" Кристиан Пулишич восстановился после травмы и готов приступить к упражнениям на физику и набор формы – из-за повреждения сухожилия американский футболист пропустил около трех месяцев в текущем сезоне. Цитирует 21-летнего Пулишича Sky Sports.

"Да, я отнесся к травме не так серьезно, как следовало бы. Казалось, что она не помешает мне, но я был скован в своих движениях на поле. Это был неприятный период, но сейчас я чувствую себя хорошо и готов продолжать работать".

В текущем сезоне Кристиан сыграл 16 поединков за "синих" в АПЛ (5 голов и 2 результативных передачи).