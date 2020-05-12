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Роуз: Не следует даже говорить о возобновлении сезона

Англия
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Защитник против возобновления АПЛ

Роуз: Не следует даже говорить о возобновлении сезона
Новина українською

Защитник лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Дэнни Роуз, выступающий за "Ньюкасл Юнайтед" на правах аренды, выступил против возобновления сезона в АПЛ.

"Правительство говорит, что мы возвращаем футбол, потому что это поднимет моральный дух нации. Да мне плевать на моральный дух нации. Жизнь людей находится под угрозой. Не следует даже говорить о возобновлении сезона, пока число заражённых резко не пойдёт вниз. Это чушь. В пятницу я пройду тест. Подождём, посмотрим.

Я даже не слушал объявление о том, что футбола не будет до 1 июня или что-то там ещё. Не обращаю на это никакого внимания. Мне грустно, что люди болеют и страдают. Сейчас футбол должен быть на последнем месте", — приводит слова Роуза Goal.com.

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В статье: Дэнни Роуз Тоттенхэм (Лондон) Ньюкасл (Англия)
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