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Мэр Лондона против возобновления матчей АПЛ в столице

Англия
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По его мнению это может увеличить количество смертей

Мэр Лондона против возобновления матчей АПЛ в столице
Новина українською

Мэр Лондона Садик Хан выступает против возобновления сезона АПЛ в столице Великобритании, пишет Standard Sport.

На данный момент в чемпионате Англии выступают лондонские "Арсенал", "Вест Хэм", "Кристал Пэлас", "Тоттенхэм" и "Челси".

"Садик Хан очень хочет, чтобы АПЛ и профессиональный спорт в целом возобновились. Однако, учитывая, что страна все еще находится в тисках этого кризиса, и сотни людей умирают каждый день, он считает, что еще слишком рано обсуждать вопрос о возобновлении премьер-лиги в столице, — приводит слова пресс-секретаря Хана Standard Sport.

По последним данным, в Великобритании число заболевших коронавирусом составляет 223 600 человек, умерло 32 065.

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В статье: АПЛ Садик Хан
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