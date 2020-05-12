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Манчестер Юнайтед поборется с Тоттенхэмом за Дзаньоло

Англия
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Манчестер Юнайтед поборется с Тоттенхэмом за Дзаньоло
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Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в Англии, сообщает Daily Express.

Как пишет источник, за 20-летнего итальянца готовы побороться "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

В текущем сезоне на счету Дзаньоло 24 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Рома (Рим) Манчестер Юнайтед Рома Николо Дзаньоло
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