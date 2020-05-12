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Ван дер Сар: Два-три приобретения помогут МЮ навязать конкуренцию Ливерпулю и Манчестер Сити
По мнению легенды красных, руководству Сульшера стоит сосредоточиться на приобретении талантов
Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Эдвин ван дер Сар считает, что при правильной трансферной политике "красные дьяволы" смогут вернуться в гонку за чемпионский титул английской Премьер-лиги.
"Юнайтед" здорово провёл медовый месяц после назначения Уле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера. Затем команда столкнулась с трудностями, но в последние семь-восемь недель она показывает хороший футбол. Наладился набор очков, появились отличные результаты в матчах с сильными соперниками.
Надеюсь, сезон в Премьер-лиге возобновится, потому что им нужны места в Лиге чемпионов. Но "Юнайтед" стоит сосредоточиться на следующей кампании. Два-три приобретения помогут команде навязать конкуренцию "Ливерпулю" и "Манчестер Сити", — приводит слова ван дер Сара CNN.