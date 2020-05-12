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Ван дер Сар: Два-три приобретения помогут МЮ навязать конкуренцию Ливерпулю и Манчестер Сити

Англия
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По мнению легенды красных, руководству Сульшера стоит сосредоточиться на приобретении талантов

Ван дер Сар: Два-три приобретения помогут МЮ навязать конкуренцию Ливерпулю и Манчестер Сити
Новина українською

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Эдвин ван дер Сар считает, что при правильной трансферной политике "красные дьяволы" смогут вернуться в гонку за чемпионский титул английской Премьер-лиги.

"Юнайтед" здорово провёл медовый месяц после назначения Уле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера. Затем команда столкнулась с трудностями, но в последние семь-восемь недель она показывает хороший футбол. Наладился набор очков, появились отличные результаты в матчах с сильными соперниками.

Надеюсь, сезон в Премьер-лиге возобновится, потому что им нужны места в Лиге чемпионов. Но "Юнайтед" стоит сосредоточиться на следующей кампании. Два-три приобретения помогут команде навязать конкуренцию "Ливерпулю" и "Манчестер Сити", — приводит слова ван дер Сара CNN.

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В статье: Эдвин ван дер Сар Манчестер Юнайтед
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