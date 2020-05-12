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Стерлинг: Не боюсь худшего сценария возобновления АПЛ

Англия
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Игрок переживает за свое здоровье и здоровье окружающих

Стерлинг: Не боюсь худшего сценария возобновления АПЛ
Новина українською

Полузащитник Манчестер Сити Рахим Стерлинг поделился своим мнением относительно возобновления чемпионата.

"Момент, когда мы возвращаемся, должен быть моментом не только по футбольным причинам, но и по медицинским. Должна быть безопасность как для игроков, так и для медицинского персонала, судей. Я не знаю, как это произойдет, но думаю, что когда они обеспечат такую безопасность, то это станет подходящим временем для возобновления.

Я не боюсь, но сдержан в этом вопросе и думаю, каким может быть худший сценарий. В то же время очень хочу вернуться, надеюсь, что так и будет", — приводит слова Стерлинга Goal.

Стерлинг в текущем сезоне провел в АПЛ 24 матча, в которых забил 11 мячей и сделал две голевые передачи.

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В статье: Рахим Стерлинг АПЛ Манчестер Сити
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