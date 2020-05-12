Стерлинг: Не боюсь худшего сценария возобновления АПЛ

Полузащитник Манчестер Сити Рахим Стерлинг поделился своим мнением относительно возобновления чемпионата.

"Момент, когда мы возвращаемся, должен быть моментом не только по футбольным причинам, но и по медицинским. Должна быть безопасность как для игроков, так и для медицинского персонала, судей. Я не знаю, как это произойдет, но думаю, что когда они обеспечат такую безопасность, то это станет подходящим временем для возобновления.

Я не боюсь, но сдержан в этом вопросе и думаю, каким может быть худший сценарий. В то же время очень хочу вернуться, надеюсь, что так и будет", — приводит слова Стерлинга Goal.

Стерлинг в текущем сезоне провел в АПЛ 24 матча, в которых забил 11 мячей и сделал две голевые передачи.