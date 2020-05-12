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Скоулз: МЮ был готов объявить о трансфере Роналдиньо, но после он передумал и отправился в Барсу

Англия
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Правильно ли поступил бразилец?

Скоулз: МЮ был готов объявить о трансфере Роналдиньо, но после он передумал и отправился в Барсу
UA-Футбол
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Легенда "МЮ" Пол Скоулз вспомнил, как его клуб был очень близок к подписанию Роналдиньо из "ПСЖ".

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"МЮ" имел шанс подписать многих футболистов. И Дэмьена Даффа, и Арьена Роббена. Но обиднее всего было упустить Роналдиньо. Он тогда играл за "ПСЖ" и мы были уверены, что он изменит команду, как когда это сделал Кантона.

Тогда мы были на предсезонных сборах, но знали, что переговоры идут. Уже готовилось объявление о трансфере, был готов игровой номер для него. Но потом он передумал и отправился в "Барселону", - цитирует Скоулза Goal.

Роналдиньо в 2003- м году подписал контракт с "Барселоной", помог команде выиграть Лигу Чемпионов и был награжден Золотым Мячем. За испанцев он провел 214 матчей и забил 94 гола.

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В статье: Роналдиньо Пол Скоулз Барселона Манчестер Юнайтед
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