  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Возвращение в Мадрид: Арсенал не планирует продлевать аренду Себальоса
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Возвращение в Мадрид: Арсенал не планирует продлевать аренду Себальоса

Англия
(1 голосов)

Нужен ли полузащитник Зидану?

Возвращение в Мадрид: Арсенал не планирует продлевать аренду Себальоса
UA-Футбол
Новина українською

Крайне вероятно, что ближайшим летом Дани Себальос вернется в "Реал". Об этом передает El Confidencial.

"Арсенал" не готов продлевать арендное соглашение, которое истекает 30-го июня. Главная причина - финансовый кризис из-за коронавирусной инфекции. Помимо этого, Дани не сумел убедить Артету в своей надобности.

Читайте такжеСебальос: Переход в Арсенал очень важен для меня, я стал наслаждаться игрой

В текущем сезоне футболист провел 20 матчей и забил 2 гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Даниель Себальос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...