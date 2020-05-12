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Возвращение в Мадрид: Арсенал не планирует продлевать аренду Себальоса
Нужен ли полузащитник Зидану?
Крайне вероятно, что ближайшим летом Дани Себальос вернется в "Реал". Об этом передает El Confidencial.
"Арсенал" не готов продлевать арендное соглашение, которое истекает 30-го июня. Главная причина - финансовый кризис из-за коронавирусной инфекции. Помимо этого, Дани не сумел убедить Артету в своей надобности.
В текущем сезоне футболист провел 20 матчей и забил 2 гола.
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