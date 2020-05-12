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Конец эпохи: 7 лет назад Фергюсон и Скоулз провели последний матч на Олд Трафорд
Два великих человека в истории "МЮ"
11-го мая 2013-го "Манчестер Юнайтед" обыграл на своем поле "Суонси" со счетом 2:1. Однако тот матч запомнился болельщикам "дьяволов" совсем другими событиями.
Именно в тот день свой последний матч на "Олд Трафорд" во главе клуба проводил Алекс Фергюсон. Не стоит лишний раз говорить о том, какой след в истории "МЮ" оставил шотландский специалист. Просто напомним, что за 27 лет в клубе он завоевал 38 трофеев и сделал его самым титулованным в Англии.
7 years ago today, Sir Alex Ferguson walked out as #mufc manager for the last time. He made the impossible dream possible. The best there has been and the best there ever will be. pic.twitter.com/HpCK8HzYRC— The Man Utd Way (@TheManUtdWay) May 12, 2020
На этом фоне немного затерялся уход другого человека, который провел в клубе 20 лет. Речь о полузащитнике Поле Скоулзе. Англичанин в этот день так же прощался с родным стадионом, на полях которого более 400 матчей. Фергюсон отдельно поблагодарил его за вклад в командные успехи, назвав одним из лучших футболистов в истории "МЮ".
Paul Scholes, playing his last match at Old Trafford for United. #MUFC #legend pic.twitter.com/2uEXXzhWQk— Alvin Ng (@AlvinNg) May 13, 2013