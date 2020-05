Конец эпохи: 7 лет назад Фергюсон и Скоулз провели последний матч на Олд Трафорд

11-го мая 2013-го "Манчестер Юнайтед" обыграл на своем поле "Суонси" со счетом 2:1. Однако тот матч запомнился болельщикам "дьяволов" совсем другими событиями.

Именно в тот день свой последний матч на "Олд Трафорд" во главе клуба проводил Алекс Фергюсон. Не стоит лишний раз говорить о том, какой след в истории "МЮ" оставил шотландский специалист. Просто напомним, что за 27 лет в клубе он завоевал 38 трофеев и сделал его самым титулованным в Англии.

7 years ago today, Sir Alex Ferguson walked out as #mufc manager for the last time. He made the impossible dream possible. The best there has been and the best there ever will be. pic.twitter.com/HpCK8HzYRC