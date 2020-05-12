СМИ: МЮ близок к трансферу Дембеле за 60 миллионов

Судя по всему, "МЮ" сумел опередить всех конкурентов в борьбе за Муссу Дембеле. По крайней мере, об этом передает Daily Express.

Английская сторона договорилась с "Лионом" о переходе нападающего. Сумма трансфера составит 70 миллионов евро. Интерес к Дембеле также проявлял лондонский "Челси".

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Отметим, что в текущем сезоне Мусса провел 27 матчей и забил 16 голов.