  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. СМИ: МЮ близок к трансферу Дембеле за 60 миллионов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: МЮ близок к трансферу Дембеле за 60 миллионов

Англия
(1 голосов)

Мусса, не Усман

СМИ: МЮ близок к трансферу Дембеле за 60 миллионов
UA-Футбол
Новина українською

Судя по всему, "МЮ" сумел опередить всех конкурентов в борьбе за Муссу Дембеле. По крайней мере, об этом передает Daily Express.

Английская сторона договорилась с "Лионом" о переходе нападающего. Сумма трансфера составит 70 миллионов евро. Интерес к Дембеле также проявлял лондонский "Челси".

Читайте такжеМусса Дембеле привлек внимание двух английских грандов

Отметим, что в текущем сезоне Мусса провел 27 матчей и забил 16 голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мусса Дембеле Лион Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...