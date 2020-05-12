Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: МЮ близок к трансферу Дембеле за 60 миллионов
Мусса, не Усман
Судя по всему, "МЮ" сумел опередить всех конкурентов в борьбе за Муссу Дембеле. По крайней мере, об этом передает Daily Express.
Английская сторона договорилась с "Лионом" о переходе нападающего. Сумма трансфера составит 70 миллионов евро. Интерес к Дембеле также проявлял лондонский "Челси".
Отметим, что в текущем сезоне Мусса провел 27 матчей и забил 16 голов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...