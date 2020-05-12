Озил не намерен покидать Арсенал летом

Месут Озил принял решение касательно своего будущего. Об этом информирует Fanatik.

Немецкий футболист не планирует менять команду текущим летом. Главная задача для него - отработать контракт с "Арсеналом" до конца. Он заканчивается в 2021-м.

После этого, крайне вероятно, он подпишет контракт с другой командой. Следует отметить, что зарплата Озила сейчас равна 15 миллионам фунтов стерлингов.

Ранее, главным претендентом на Месута считался "Фенербахче".