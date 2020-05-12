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Озил не намерен покидать Арсенал летом

Англия
(1 голосов)

Полузащитник отработает контракт до конца

Озил не намерен покидать Арсенал летом
UA-Футбол
Новина українською

Месут Озил принял решение касательно своего будущего. Об этом информирует Fanatik.

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Немецкий футболист не планирует менять команду текущим летом. Главная задача для него - отработать контракт с "Арсеналом" до конца. Он заканчивается в 2021-м.

После этого, крайне вероятно, он подпишет контракт с другой командой. Следует отметить, что зарплата Озила сейчас равна 15 миллионам фунтов стерлингов.

Ранее, главным претендентом на Месута считался "Фенербахче".

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В статье: Месут Озил Арсенал (Лондон)
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
13.05.2020 в 00:32
З такою то зарплатнею..... Вам доведеться визвати національну гвардію або клятий беркут бо я звідси НЕПІДУУУУ!)))
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