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Озил не намерен покидать Арсенал летом
Полузащитник отработает контракт до конца
Месут Озил принял решение касательно своего будущего. Об этом информирует Fanatik.
Немецкий футболист не планирует менять команду текущим летом. Главная задача для него - отработать контракт с "Арсеналом" до конца. Он заканчивается в 2021-м.
После этого, крайне вероятно, он подпишет контракт с другой командой. Следует отметить, что зарплата Озила сейчас равна 15 миллионам фунтов стерлингов.
Ранее, главным претендентом на Месута считался "Фенербахче".
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
13.05.2020 в 00:32
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