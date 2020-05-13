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Защищая своих... или себя? Футбольная ассоциация Англии направила иск на ФИФА в CAS

Англия
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Дело рассмотрят в июне

Защищая своих... или себя? Футбольная ассоциация Англии направила иск на ФИФА в CAS
Новина українською

"Челси" не мог осуществлять трансферы прошлым летом. Как сообщает Sky Sports, футбольная ассоциация Англии (FA) подала иск на ФИФА из-за запрета, который был наложен на лондонский клуб.

По информации источника, Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит жалобу FA в отношении дисциплинарных процедур ФИФА 26 июня.

Напомним, в феврале прошлого года "Челси" наказали за нарушения трансферов иностранных футболистов и регистрации игроков в возрасте до 18 лет. Также было установлено, что FA также нарушала правила и была оштрафована на 300 тысяч фунтов стерлингов. В декабре прошлого года бан с лондонцев сняли.

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В статье: ФИФА CAS Челси (Лондон) FA трансферный бан
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Источник:
Sky Sports

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