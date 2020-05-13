Экс-игрок Манчестер Сити: За два месяца Гвардиоле удалось развить более 70 процентов моего потенциала

Полузащитник "Астон Виллы" Дуглас Луис рассказал о работе под руководством главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. 22-летний бразилец выступал за "горожан" с 2017 по 2019 год.

"Я не могу подобрать слова, чтобы описать Гвардиолу. Он сосредоточен на своей работе. Футбол — это его жизнь. Для меня Пеп — лучший тренер в мире. За два месяца этому парню удалось развить более 70 процентов моего потенциала. Я очень благодарен Гвардиоле за всё, что он сделал. Для меня было честью работать с таким великим тренером", — приводит слова Луиса Goal со ссылкой на Vasco TV.

В нынешнем сезоне Дуглас забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи в 26 матчах английской Премьер-лиги.