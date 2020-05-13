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Арсенал продаст Мхитаряна за 17 миллионов евро
Лондонцы намерены выручить не менее этой суммы
"Арсенал" готов продать полузащитника Генриха Мхитаряна сообщает Sky Sports. Лондонцы намерены выручить за него не менее 17 миллионов евро.
Сезон-2019/20 Мхитарян проводит в "Роме" на правах аренды. В его контракте есть пункт, согласно которому римляне могут выкупить 31-летнего армянина.
На его счету 6 голов и 4 результативных передачи в 20 матчах за римскую команду.
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