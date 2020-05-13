Арсенал продаст Мхитаряна за 17 миллионов евро

"Арсенал" готов продать полузащитника Генриха Мхитаряна сообщает Sky Sports. Лондонцы намерены выручить за него не менее 17 миллионов евро.

Сезон-2019/20 Мхитарян проводит в "Роме" на правах аренды. В его контракте есть пункт, согласно которому римляне могут выкупить 31-летнего армянина.

На его счету 6 голов и 4 результативных передачи в 20 матчах за римскую команду.