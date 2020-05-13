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Футбольная ассоциация Англии подала жалобу в CAS на ФИФА

Англия
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FA хочет смягчения наказания

Футбольная ассоциация Англии подала жалобу в CAS на ФИФА
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Футбольная ассоциация Англии (FA) обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с жалобой на Международную федерацию футбола (ФИФА), сообщает Sky Sports.

В феврале 2019 года ФИФА за многочисленные нарушения правил при переходе несовершеннолетних игроков запретила "Челси" регистрировать новых футболистов на протяжении двух трансферных окон. Лондонский клуб и FA также были наказаны денежными штрафами.

В декабре CAS удовлетворил апелляцию "Челси", в результате чего запрет на регистрацию новых игроков был сокращён до одного трансферного окна, а штраф снижен в два раза.

Футбольная ассоциация Англии всё ещё должна заплатить ФИФА £ 290 тыс. (€ 330 тыс.), но организация хочет оспорить наказание.

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В статье: ФИФА
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