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8 лет с момента одного из лучших матчей в истории АПЛ - Ман Сити чудом вырвал чемпионский титул в компенсированное время
Первое чемпионство в эпоху шейхов
13-го мая 2012-го года состоялась одна из самых драматических развязок в истории чемпионата Англии. К последнему туру подошли "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" с одинаковым количеством очков. Однако, команда Манчини опережала противников по разнице забитых и пропущенных.
"Горожане" на своем поле играли с одним из аутсайдеров чемпионата "КПР", который параллельно боролся за право остаться в АПЛ. "Ман Сити" забил в первом тайме и казалось, что они уже не упустят чемпионский титул. Но мотивированный соперник во второй половине забил дважды на выезде и был в шаге от разрушения надежд "голубого" Манчестера.
Отметим, что "МЮ" уже выиграл свой матч, а "Ман Сити" осталось сыграть еще четыре минуты. И за этот короткий промежуток времени они забили дважды - сначала Балотелли удачно сыграл на Джеко, а на последних секундах Агуэро пробил вратаря соперника и поднял на уши весь "Этихад". Просто послушайте эмоции английского комментора после удара Серхио.
#OnThisDay in 2012, @aguerosergiokun produced the greatest moment in Premier League history...#MCFC | @ManCity pic.twitter.com/YcKHRhVsPZ— Man City Xtra (@City_Xtra) May 12, 2020
"Ман Сити" выиграл свое первое чемпионство в эпоху "шейхов" и получил статус топ клуба Англии. Впереди их ждал титул с Мануэлем Пеллегрини, а такжа два титула с Пепом Гвардиолой.
Aguerooooooooo— Superbru (@Superbru) May 13, 2020
On this day in 2012, Manchester City won their first Premier League title in the most dramatic circumstances.pic.twitter.com/mpMiVdZbm2