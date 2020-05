8 лет с момента одного из лучших матчей в истории АПЛ - Ман Сити чудом вырвал чемпионский титул в компенсированное время

13-го мая 2012-го года состоялась одна из самых драматических развязок в истории чемпионата Англии. К последнему туру подошли "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" с одинаковым количеством очков. Однако, команда Манчини опережала противников по разнице забитых и пропущенных.

"Горожане" на своем поле играли с одним из аутсайдеров чемпионата "КПР", который параллельно боролся за право остаться в АПЛ. "Ман Сити" забил в первом тайме и казалось, что они уже не упустят чемпионский титул. Но мотивированный соперник во второй половине забил дважды на выезде и был в шаге от разрушения надежд "голубого" Манчестера.

Отметим, что "МЮ" уже выиграл свой матч, а "Ман Сити" осталось сыграть еще четыре минуты. И за этот короткий промежуток времени они забили дважды - сначала Балотелли удачно сыграл на Джеко, а на последних секундах Агуэро пробил вратаря соперника и поднял на уши весь "Этихад". Просто послушайте эмоции английского комментора после удара Серхио.

"Ман Сити" выиграл свое первое чемпионство в эпоху "шейхов" и получил статус топ клуба Англии. Впереди их ждал титул с Мануэлем Пеллегрини, а такжа два титула с Пепом Гвардиолой.

