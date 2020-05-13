СМИ: Игало больше не сыграет за МЮ

Одион Игало, из-за коронавирусной паузы, уже не сыграет за "Манчестер Юнайтед". Об этом передает London Evening Standard.

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Форвард был арендован английской командой этой зимой. Срок соглашения истекает 31-го мая. "Шанхай Шеньхуа" хочет, чтобы Одион вернулся в клуб и был готов к старту Китайского чемпионата.

За "Манчестер Юнайтед" Игало провел 7 матчей и забил четыре гола.