Скоулз: В наше время футболисты в прекрасной форме, им хватит двух недель, чтобы восстановиться

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз высказал свое мнение о возобновлении сезона в Англии.

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"Игроки в наше время всегда находятся в хорошей форме. Они настоящие машины. Уверен, что им понадобится две недели, чтобы вернуть форму.

Думаю, что в Англии получится закончить все внутренние турниры. С еврокубками немного сложнее, так как все чемпионаты закончатся в разное время", - цитирует Скоулза Sky Sports.

Ранее сообщалось, что сезон в Англии может быть возобновлен 1-го июня.