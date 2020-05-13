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Скоулз: В наше время футболисты в прекрасной форме, им хватит двух недель, чтобы восстановиться

Англия
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Достаточно оптимистичный прогноз

Скоулз: В наше время футболисты в прекрасной форме, им хватит двух недель, чтобы восстановиться
UA-Футбол
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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз высказал свое мнение о возобновлении сезона в Англии.

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"Игроки в наше время всегда находятся в хорошей форме. Они настоящие машины. Уверен, что им понадобится две недели, чтобы вернуть форму.

Думаю, что в Англии получится закончить все внутренние турниры. С еврокубками немного сложнее, так как все чемпионаты закончатся в разное время", - цитирует Скоулза Sky Sports.

Ранее сообщалось, что сезон в Англии может быть возобновлен 1-го июня.

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В статье: Пол Скоулз АПЛ
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