История могла сложиться иначе: экс-игрок мерсисайдцев объяснил, почему шейх Мансур не купил Ливерпуль

Владелец "горожан" шейх Мансур изначально пытался приобрести "Ливерпуль". Экс-игрок "красных" Грэм Сунесс рассказал, как однажды на отдыхе в Дубае встретил бизнесвумен Аманду Стейвли – именно эта девушка организовала для шейхов покупку "Сити" в 2008 году и сейчас работает над сделкой по продаже "Ньюкасла". Цитирует Грэма Sky Sports.

"На выходе из ресторана к нам подошла женщина, она представилась Амандой и сказала, что болеет за "Ливерпуль". Во время нашей беседы она сказала: "Я несу ответственность за то, что семья Абу-Даби оказалась у руля "Манчестер Сити". Я ответил: "Пять минут назад ты говорила, что поддерживаешь "Ливерпуль", почему ты не привела их к нам? Она сказала: "Я долго пыталась, но с Хиксом и Джилетом было так трудно иметь дело, что шейхи просто ушли".

Хикс и Джилет владели "Ливерпулем" с 2007 по 2010 годы, эра их правления считается худшей в современной истории клуба. После покупки Мансура "Сити" четырежды становился чемпионом Англии.