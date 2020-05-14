Дэниел Джеймс: Следующий сезон для нас будет отличным

Хавбек "красных дьяволов" Дэниел Джеймс высказал мнение относительно чемпионства команды.

22-летний игрок уверен, что будущий сезон обещает стать для подопечных Уле-Гуннара Сульшера отличным, и команда сможет реально вклиниться в борьбу за чемпионский трофей АПЛ.

"Следующий сезон для нас будет отличным. В этом году многие парни были травмированы, некоторые выбывали на долгий срок – Рашфорд, Погба, ты (обратился Джейсм к Скотту Мактоминая).

Думаю, если соберется весь состав, то с этой ротацией у нас хорошие шансы побороться за титул в следующем сезоне", – заявил Джеймс во время эфира с Мактомини в Инстаграм.