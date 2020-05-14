"Он не лучший защитник в истории АПЛ". Легендарный игрок Ливерпуля оценил Ван Дейка

Экс-защитник "Ливерпуля" Стив Никола не считает, что Вирджила Ван Дейка можно уже назвать лучшим защитником в истории АПЛ.

"Я думаю, что еще слишком рано говорить о таком. Многим следует равняться на Компани, он действительно был лучшим в своем деле.

Ван Дейк пришел в тяжелые времена для "Ливерпуля" - в защите была настоящая дыра. За два сезона он стал лучшим защитником мира, но думаю, что еще не время говорить, что лучший в истории чемпионата", - приводит слова Никола Goal.

Стоит отметить, что ВВС выбрал Вирджила в сборную лучших игроков десятых годов.