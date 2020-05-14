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"Он не лучший защитник в истории АПЛ". Легендарный игрок Ливерпуля оценил Ван Дейка

Англия
(1 голосов)

Давать такую оценку действительно еще рано

"Он не лучший защитник в истории АПЛ". Легендарный игрок Ливерпуля оценил Ван Дейка
UA-Футбол
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Экс-защитник "Ливерпуля" Стив Никола не считает, что Вирджила Ван Дейка можно уже назвать лучшим защитником в истории АПЛ.

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"Я думаю, что еще слишком рано говорить о таком. Многим следует равняться на Компани, он действительно был лучшим в своем деле.

Ван Дейк пришел в тяжелые времена для "Ливерпуля" - в защите была настоящая дыра. За два сезона он стал лучшим защитником мира, но думаю, что еще не время говорить, что лучший в истории чемпионата", - приводит слова Никола Goal.

Стоит отметить, что ВВС выбрал Вирджила в сборную лучших игроков десятых годов.

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В статье: Ливерпуль Вирджил ван Дейк Стив Никол
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.05.2020 в 20:29
"Он не лучший защитник в истории АПЛ". Легендарный игру Ливерпуля оценил Ван Дейка (с) ---------------------------------------------- скажите, как можно даже после онлайн переводчика (!!!) получить "игру" вместо "игрок" ???
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+1
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
14.05.2020 в 20:43
Всё правильно написано. Стив родом из далёкой Шотландии и у них вот прямо так и говорят «легендарный игру». Не могу поверить, что ты этого не знал
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