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Ривалдо: Травма Коутиньо не должна отпугнуть Челси
Их может напугать его стоимость
Экс-игрок сборной Бразилии Ривалдо уверен, что несмотря на травму Коутиньо, "Челси" по прежнему хочет его подписать.
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"Челси" - фаворит на подписани Коутиньо, но я уверен, что его травма не отпугнет клуб. До начала следующего сезона еще много времени и он точно успеет набрать форму.
С другой стороны, из-за кризиса он может остаться в "Барселоне" и у него получится доказать свою полезность. Думаю, что он хотел бы и этого", - приводит слова Ривалдо Goal.
Помимо "Челси", на трансфер Филиппе претендует "Ньюкасл".
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