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Лидер группы Oasis: Если бы не Ливерпуль претендовал на титул АПЛ, то сезон бы уже давно аннулировали

Англия
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Подъехало мнение человека, который топил за "Сити" задолго до шейхов…

Лидер группы Oasis: Если бы не Ливерпуль претендовал на титул АПЛ, то сезон бы уже давно аннулировали
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Один из главных фанатов "Манчестер Сити" Ноэл Галлахер заявил, что, если бы на кону не стояло чемпионство "Ливерпуля", то в Англии уже бы отменили чемпионат. Цитирует Ноэла talkSPORT.

"Я думаю, что кампания должна была быть завершена досрочно. Просто отдайте им трофей, они все равно выиграли его. Циник во мне думает: если бы не "Ливерпуль" претендовал на титул, а, например, "Сити" или "Челси", то сезон бы уже давно аннулировали".

Ноэл Галлахер – главный автор песен британской рок-группы Oasis. Вместе с братом Лиамом он с детства болеет за "Манчестер Сити". Предлагаем узнать о страсти Галлахера в нашем материале:

Читайте также"Я бы разрешил Давиду Сильве переспать с моей женой". Как экс-солист Oasis стал фанатом Ман Сити
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В статье: Ливерпуль Манчестер Сити Ноэль Галлахер Ноэл Галлахер коронавирус Досрочное завершение oasis
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Источник:
talkSPORT

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