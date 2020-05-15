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Лидер группы Oasis: Если бы не Ливерпуль претендовал на титул АПЛ, то сезон бы уже давно аннулировали
Подъехало мнение человека, который топил за "Сити" задолго до шейхов…
Один из главных фанатов "Манчестер Сити" Ноэл Галлахер заявил, что, если бы на кону не стояло чемпионство "Ливерпуля", то в Англии уже бы отменили чемпионат. Цитирует Ноэла talkSPORT.
"Я думаю, что кампания должна была быть завершена досрочно. Просто отдайте им трофей, они все равно выиграли его. Циник во мне думает: если бы не "Ливерпуль" претендовал на титул, а, например, "Сити" или "Челси", то сезон бы уже давно аннулировали".
Ноэл Галлахер – главный автор песен британской рок-группы Oasis. Вместе с братом Лиамом он с детства болеет за "Манчестер Сити". Предлагаем узнать о страсти Галлахера в нашем материале:
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