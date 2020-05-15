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Война и мир Брюса Гроббелара. Как легендарный вратарь прокладывал путь из Родезии в Ливерпуль

Англия
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О пути к славе шестикратного чемпиона Англии и одного из лучших голкиперов в истории красных

Война и мир Брюса Гроббелара. Как легендарный вратарь прокладывал путь из Родезии в Ливерпуль
Роман Сінчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Следы расходились в разные стороны - двое пошли налево, четверо направо.

Молодой капрал следил за ними из кустов, весь испачканный грязью, и не мог решить - они действительно разделились или это засада? Когда топот утих, он осторожно вышел на тропинку, чтобы осмотреться, и тут же наткнулся на вооруженного парня в камуфляжной куртке. Значит, засада.

"Я смотрел на него, мой пульс бился в ушах, но я знал, что нужно нажать на курок, а потом упасть на землю, ведь остальные были еще там", - рассказывает Брюс Гроббелар в своей автобиографии. Помимо футбола на ее страницах еще десятки подобных историй. Легенде "Ливерпуля" не повезло родиться в плохом месте в плохое время.

***

Его родители переехали в Родезию из ЮАР, когда ему было всего два месяца. Отцу дали работу на местной железной дороге, мать устроилась в обувной магазин. Через десять лет семья распалась, но на благополучии Брюса это не сказалось - к тому времени мать заимела собственный бизнес, и дела шли неплохо.

По большому счету, то же самое можно было сказать обо всех белых в Родезии. Местное правительство могло дать фору Социнтерну по части субсидий и дотаций для работников и селян. Но только если они европейского происхождения.

Война и мир Брюса Гроббелара. Как легендарный вратарь прокладывал путь из Родезии в Ливерпуль - изображение 1В Родезии не было апартеида по южноафриканскому образцу, но почти весь бюджет уходил на нужды колонистов. И еще существовал жесткий имущественный ценз, в который вписывался лишь небольшой процент темнокожих. Им позволялось голосовать на выборах, занимать важные посты. А остальных вроде, как и не было. Они за копейки вкалывали на рудниках и плантациях, и в их поселения белые если и заходили, то только в сопровождении полиции. А то мало ли чего.

Брюса Гроббелара, однако, черные по-настоящему полюбили, и он отвечал им взаимностью. В 16 лет он приехал в составе столичной команды "Солсбери Кэллис" на матч против темнокожих "Горцев из Метабеле", и отыграл так хорошо, что местные признали в нем своего. "Ты не белый. Ты черный в теле белого. Человек джунглей", - объявили ему фанаты, и уже через полгода "Метабеле" даже провернули его трансфер. За Брюса пришлось отдать корову, козу и овцу.

Для Гроббелара в глубинке все было ново. Он был единственным белым в команде, и со смехом вспоминает, как перед каждой игрой шаман опускал козий хвост в ведро с водой, бормоча что-то под нос, а потом смазывал всех игроков порошком, по запаху похожим на коровий навоз: "Если после этого мы выигрывали, все лавры доставались ему. Если проигрывали - виноваты были мы".

Однажды он шокировал местного инспектора полиции, поехав на матч прямиком через трущобы. Тот вызвался сопровождать его и лишился дара речи, когда местные вместо агрессии наперебой побежали здороваться с парнем. "Привет, человек джунглей", - слышалось со всех сторон.

Увы, этой идиллии оставалось всего пару месяцев.

***

В 1965 году правительство Яна Смита провалило переговоры с Британской империей и объявило о независимости в одностороннем порядке. Естественно, такую Родезию никто не признал. Последовали санкции.

Война и мир Брюса Гроббелара. Как легендарный вратарь прокладывал путь из Родезии в Ливерпуль - изображение 2

Ян Смит

Движение сопротивления воспользовалось ситуацией, чтобы начать боевые действия против белого меньшинства. Это сейчас Роберт Мугабе известен долголетием и инфляцией в миллиарды процентов, а тогда он был популярным полевым командиром, сулившим черному населению марксистский рай. И очень многие ему верили.

Повестка Гроббелару пришла, когда ему было 17. На призывной пункт он приехал с матерью, и там узнал от майора, что будет служить в элитном подразделении, где собрали лучших атлетов страны, а его контракт "рассчитан на полгода, а там как пойдет". "Через полгода я буду купаться в Дурбане", - самонадеянно заявил ему Брюс. Тот лишь ухмыльнулся.

Поначалу все действительно шло нормально - тренировки, упражнения. Инструкторы обучали подростков 40 способам убийства, а потом всех отправили на границу с Мозамбиком, где уже через пару суток начался ад. Войска сопротивления с боем прорывались в Родезию.

"Машина перед тобой попадает на мину, и три тела разрывает на куски. Это мог быть ты. В трех метрах подстрелили твоего друга. Не тебя. При посадке на вертолет вас обстреливают, и парень перед тобой падает. Но не ты. Со мной могло произойти столько всего, но мне повезло выжить", - напишет он спустя десятилетия в мемуарах.

***

На войне Гроббелар возглавлял разведотряд. Бродили по джунглям, выслеживали врага и наводили на него артиллерию. Спали, где придется; ели, что было под ногами. Измазывали себя слоновьим навозом, чтобы их запаха не учуяли враги. Вечером выкуривали по косяку, чтоб забыться. Алкоголь не употребляли - после него 25-километровый рейд по джунглям был равносилен смерти.

Война и мир Брюса Гроббелара. Как легендарный вратарь прокладывал путь из Родезии в Ливерпуль - изображение 3
Гроббелар в армии - фото Daily Mail

"Один мой знакомый отрезал по уху каждому убитому им темнокожему, и складывал их в банку. Он мстил за ужасы, которые пережила его семья. У него было много таких банок. Я видел, как после смерти друга он достал нож и лично кастрировал одного из нападавших. Но у меня не было такой ненависти. Я не скажу, скольких убил. Многих. Но я был на войне и хотел выжить", - напишет Брюс.

Его контракт продлевали еще дважды, и в итоге он отслужил полтора года. Выдерживали такое не все. Двое подчиненных Гроббелара застрелились, узнав, что их не отпустят домой. Брюс уверен, что его спасла навязчивая мечта о большом футболе. Как только его демобилизовали, Гроббелар уехал в ЮАР, где попытался устроиться в любой из клубов. Увы, местные власти видели в нем не футболиста, а военного. Пришлось в спешке валить и оттуда.

Получить разрешение на работу в Англии не вышло, хотя "Вест Бром" и был не против. К счастью, подвернулся вариант с канадскими "Ванкувер Уайткэпс". За океаном в то время доигрывали Беккенбауэр, Кройфф и Пеле, и Гроббелар воспринял новость с энтузиазмом. Однако вскоре его отправили в запас, а после и вовсе сослали в аренду.

"Я спросил босса, мол, меня арендует сильнейшая команда Англии? Он ответил, что так и есть. Но потом я увидел, что "Кру Александра" идет внизу таблицы третьей лиги. Босс рассмеялся и сказал, что "Кру" так силен, что держит на себе в таблице всех остальных", - кто бы мог подумать, что такая аренда принесет столько пользы?

***

В "Крю" Гроббелар вытаскивал матчи, не забывая по ходу них общаться с фанатами, ходить на руках или выпендриваться любым другим способом. Улыбка не сходила с его лица даже после поражений. Насмотревшись ужасов войны, Брюс воспринимал футбол только как игру.

Тем не менее, тренер Тони Уоддингтон называл его "лучшим молодым вратарем, которого доводилось видеть". В одной из игр Брюс даже забил пенальти, после чего африканцем заинтересовался легендарный коуч "Ливерпуля" Боб Пейсли. Вместе со скаутом Томом Саундерсом он посетил тренировку "Крю". Брюс, узнав о гостях, вышел тренироваться с зонтиком продавщицы, выскакивал на перекладину и выполнял все упражнения с невыносимо смешным видом. Пейсли не выдержал и половины шоу - резко развернулся и ушел.

Война и мир Брюса Гроббелара. Как легендарный вратарь прокладывал путь из Родезии в Ливерпуль - изображение 4

Гроббелар же через месяц вернулся в Канаду, чтобы играть в основе, влюбить в себя Ванкувер и подружиться с Карлом Валентайном - темнокожим, которого не смутило прошлое Брюса. В Канаде их прозвали "странной парой". Карла даже спрашивали в интервью, не спит ли он с ножом под подушкой, но тот не обращал внимания.

К тому времени война в Родезии подошла к концу. Давление международного сообщества и огромные потери образумили Смита, и он объявил всеобщие выборы, на которых победил Мугабе. Родезия стала называться Зимбабве. Еще никогда политика не выглядела настолько бессмысленной. Тысячи парней погибли просто так.

А еще спустя год в Ванкувер прибыли важные гости. Тренер сказал про них Гроббелару, но тот ничуть не удивился: "Я их знаю. Это Пейсли и Саундерс, они уже меня смотрели". Но в этот раз все было серьезно. После игры они ждали Брюса в раздевалке. Спросили, хочет ли он играть за "Ливерпуль"? Ответ был ожидаем.

***

Через пару месяцев стороны подписали контракт. За Брюса красные выложили 250 тысяч фунтов - рекордные деньги за вратаря по тем временам.

Пейсли не забыл издевательскую разминку - в "Ливерпуле" Гроббелара никто не встретил. Ему устроили целый квест, и лишь к вечеру Брюс обнаружил отель, в котором остановилась команда. На его глазах Пейсли отдал десятку помощнику - они поспорили, найдет ли африканец, куда ехать.

Война и мир Брюса Гроббелара. Как легендарный вратарь прокладывал путь из Родезии в Ливерпуль - изображение 5

Брюс вспоминает, что сначала опешил, но потом понял, что так был устроен тот "Ливерпуль". Соплежуев здесь не уважали. На первой же разминке он услышал разговор Грема Сунесса с ассистентом Пейсли Джо Фаганом. Шотландец спрашивал, где ему располагаться на поле, и услышал в ответ: "За тебя отвалили столько денег, что ты должен сам это понимать".

Новичку это сказало все. С той же хладнокровной уверенностью, что когда-то в джунглях Зимбабве, он подошел к основному вратарю "Ливерпуля" 33-летнему Рэю Клеменсу и заявил: "Ты уже староват, к концу сезона я усажу тебя в запас".

Он чувствовал - медлить нельзя было ни секунды. Впереди Брюса Гроббелара ждали шесть чемпионств, три Кубка Англии, Кубок чемпионов, "Эйзель", "Хиллсборо", ноги-спагетти и место в сердце каждого болельщика "Ливерпуля".

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