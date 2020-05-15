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Смоллинг может вернуться в МЮ
Он ещё не определился со своим будущим
Центрбек "Ромы" Крис Смоллинг, права на которого принадлежат "Манчестер Юнайтед", пока не определился со своим будущим, пишет Mail on Sunday.
30-летний англичанин взял время на размышление над переходом в новый клуб, так как римляне хотят выкупить игрока за 16 миллионов фунтов, а он рассмотрит летом все предложения.
Ранее сообщалось, что на Смоллинга также претендуют "Ювентус", "Интер" и "Арсенал".
В текущем сезоне на счету Смоллинга 2 гола и 1 результативная передача в 21 матче Серии А.
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