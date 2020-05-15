Смоллинг может вернуться в МЮ

Центрбек "Ромы" Крис Смоллинг, права на которого принадлежат "Манчестер Юнайтед", пока не определился со своим будущим, пишет Mail on Sunday.

30-летний англичанин взял время на размышление над переходом в новый клуб, так как римляне хотят выкупить игрока за 16 миллионов фунтов, а он рассмотрит летом все предложения.

Ранее сообщалось, что на Смоллинга также претендуют "Ювентус", "Интер" и "Арсенал".

В текущем сезоне на счету Смоллинга 2 гола и 1 результативная передача в 21 матче Серии А.