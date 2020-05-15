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Челси не отказался от покупки Санчо - лондонцы хотят продать для этого несколько игроков

Англия
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Но конкуренция будет серьезная

Челси не отказался от покупки Санчо - лондонцы хотят продать для этого несколько игроков
UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" давно считается претендентом на Джейдона Санчо. Однако лондонский "Челси" не планирует отступать.

Как сообщает Express, для подписания талантливого англичанина они хотят продать двух игроков. Речь идет о Бакайоко и Морате.

Оба в текущем сезоне играют в аренде. Мадридский "Атлетико" будет иметь шанс выкупить Альваро за 56 миллионов. Что касается французского полузащитника, то его будущее неизвестно.

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"Челси" надеется, что трансфер Санчо обойдется им в 120 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Альваро Мората Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Тьемуе Бакайоко Джейдон Санчо
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