Челси не отказался от покупки Санчо - лондонцы хотят продать для этого несколько игроков

"Манчестер Юнайтед" давно считается претендентом на Джейдона Санчо. Однако лондонский "Челси" не планирует отступать.

Как сообщает Express, для подписания талантливого англичанина они хотят продать двух игроков. Речь идет о Бакайоко и Морате.

Оба в текущем сезоне играют в аренде. Мадридский "Атлетико" будет иметь шанс выкупить Альваро за 56 миллионов. Что касается французского полузащитника, то его будущее неизвестно.

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"Челси" надеется, что трансфер Санчо обойдется им в 120 миллионов евро.