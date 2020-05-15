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Ман Сити приготовил новый контракт для Жезуса
Хотят обезопасить от возможной продажи
Габриэль Жезус может продлить действующее соглашение с "Манчестер Сити".
Сейчас в подобном шаге заинтересовано руководство "горожан". Их беспокоит интерес со стороны "Ювентуса", который ищет нового форварда на замену Игуаину.
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Действующий контракт бразильца расчитан до 2023-го, его стоимость оценивается в 56 миллионов.
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