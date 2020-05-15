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Ман Сити приготовил новый контракт для Жезуса

Англия
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Хотят обезопасить от возможной продажи

Ман Сити приготовил новый контракт для Жезуса
UA-Футбол
Новина українською

Габриэль Жезус может продлить действующее соглашение с "Манчестер Сити".

Сейчас в подобном шаге заинтересовано руководство "горожан". Их беспокоит интерес со стороны "Ювентуса", который ищет нового форварда на замену Игуаину.

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Действующий контракт бразильца расчитан до 2023-го, его стоимость оценивается в 56 миллионов.

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В статье: Ювентус (Турин) Манчестер Сити Габриэль Жезус
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