Ман Сити приготовил новый контракт для Жезуса

Габриэль Жезус может продлить действующее соглашение с "Манчестер Сити".

Сейчас в подобном шаге заинтересовано руководство "горожан". Их беспокоит интерес со стороны "Ювентуса", который ищет нового форварда на замену Игуаину.

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Действующий контракт бразильца расчитан до 2023-го, его стоимость оценивается в 56 миллионов.