Эмери: Озил не демонстрирует должной самоотдачи в Арсенале

Бывший наставник "Арсенала" Унаи Эмери раскритиковал полузащитника "канониров" Месута Озила.

"В конце концов он должен сам следить за собой. За своим настроем и своей самоотдачей. Я старался изо всех сил, чтобы помочь Озилу.

На протяжении всей моей карьеры талантливые игроки были моими любимчиками и показывали игру, близкую к их лучшей. Я всегда позитивно к ним относился и хотел, чтобы они участвовали в игре, но демонстрируемый им настрой и уровень самоотдачи были недостаточны.

Озил мог бы быть одним из моих лидеров, но раздевалка не захотела видеть его среди капитанов. Это не тот уровень самоотдачи, который должен быть у капитана, причем это было не мое решение, это решение игроков", — цитирует Эмери Daily Mail.