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Санчо, Обамеянг и Чилуэлл входят в шорт-лист Челси

Англия
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Ради таких покупок "синим" придется изрядно потратиться

Санчо, Обамеянг и Чилуэлл входят в шорт-лист Челси
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Лондонский "Челси" начал подготовку к летнему трансферному окну. Наставник команды Фрэнк Лэмпард ищет усиления на левый фланг обороны и в центр нападения. Также может быть приобретён вингер.

"Синие" сохраняют интерес к левому фулбеку "Лестера" Бену Чилуэллу и вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо, сообщает ESPN.

Также главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард хочет обзавестись нападающим, проявляя интерес к Муссе Дембеле из "Лиона". В качестве альтернативы рассматриваются Тимо Вернер из "РБ Лейпциг" и Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала".

Чтобы потянуть столь дорогостоящие покупки, "Челси" будет вынужден продать ряд игроков. К числу доступных для трансфера числятся Маркос Алонсо, Эмерсон, Давиде Дзаппакоста, Тьемуэ Бакайоко и Миши Батшуайи. Нголо Канте и Жоржиньо не покинут клуб ни при каких обстоятельствах.

Ранее первый летний новичок "синих" Хаким Зиеш был признан игроком года в "Аяксе" третий сезон кряду.

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В статье: Мусса Дембеле Пьер-Эмерик Обамеянг Челси (Лондон) Тимо Вернер Джейдон Санчо Бен Чилвелл
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