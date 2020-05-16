Трансфер Левандовски в Блэкберн в 2010-м году сорвал исландский вулкан

Бывший тренер сборной Англии Сэм Эллардайс рассказал о том, как в 2010-м году его Блэкберн едва не подписал молодого Роберта Левандовски.

Однако на пути к сделке стало извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль, нарушившего авиасообщение во всей Европе.