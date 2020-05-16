  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Трансфер Левандовски в Блэкберн в 2010-м году сорвал исландский вулкан
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трансфер Левандовски в Блэкберн в 2010-м году сорвал исландский вулкан

Англия
(1 голосов)

После извержения у поляка появился вариант с "Боруссией"

Трансфер Левандовски в Блэкберн в 2010-м году сорвал исландский вулкан
Новина українською

Бывший тренер сборной Англии Сэм Эллардайс рассказал о том, как в 2010-м году его Блэкберн едва не подписал молодого Роберта Левандовски.

Однако на пути к сделке стало извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль, нарушившего авиасообщение во всей Европе.

"Я со своим ведущим скаутом Мартином Гловером ездил на переговоры с ним, и это была та еще поездка. Игрок произвел на нас большое впечатление, и наш президент согласовал сделку стоимостью 8 миллионов евро. Игрок должен был прилететь к нам, чтобы заключить контракт.

В то время из Исландии пошло облако пепла, и все рейсы отменили, поэтому он просто не смог прилететь. Мы ждали его в аэропорту Манчестера, но так и не дождались, а неделю или две спустя он перешел в дортмундскую "Боруссию".

Мы были близки к покупке одного из лучших бомбардиров в мире", — сообщил Эллардайс talkSPORT.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен) Сэм Эллардайс Блэкберн Роверс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...