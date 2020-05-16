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Трансфер Левандовски в Блэкберн в 2010-м году сорвал исландский вулкан
После извержения у поляка появился вариант с "Боруссией"
Бывший тренер сборной Англии Сэм Эллардайс рассказал о том, как в 2010-м году его Блэкберн едва не подписал молодого Роберта Левандовски.
Однако на пути к сделке стало извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль, нарушившего авиасообщение во всей Европе.
"Я со своим ведущим скаутом Мартином Гловером ездил на переговоры с ним, и это была та еще поездка. Игрок произвел на нас большое впечатление, и наш президент согласовал сделку стоимостью 8 миллионов евро. Игрок должен был прилететь к нам, чтобы заключить контракт.
В то время из Исландии пошло облако пепла, и все рейсы отменили, поэтому он просто не смог прилететь. Мы ждали его в аэропорту Манчестера, но так и не дождались, а неделю или две спустя он перешел в дортмундскую "Боруссию".
Мы были близки к покупке одного из лучших бомбардиров в мире", — сообщил Эллардайс talkSPORT.